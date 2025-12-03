Problémy s ľadom nie sú jediné. Organizátori ZOH meškajú aj s umelým zasnežovaním

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) vyjadrila obavy z meškania pri príprave umelého zasnežovania pre snoubording a akrobatické lyžovanie na zimných olympijských hrách 2026 v Taliansku.
V stredisku Livigno sa bude bojovať o 26 medailových kompletov. ZOH sú na programe od 6. do 22. februára 2026.
Generálny sekretár FIS Michel Vion uviedol, že "nádrž na kopci je síce dokončená, no ešte nemajú povolenie na napustenie vody," čo je problém, keďže umelý sneh je nevyhnutný na zabezpečenie kvalitných podmienok pre disciplíny.
"Potrebujeme nielen prírodný sneh, ale aj umelý, ktorý pomôže spevniť a zvlhčiť snehovú pokrývku," dodal Vion.
FIS vyvíja tlak na organizátorov, no verí, že všetko bude pripravené včas. Spoločnosť SiMiCo, ktorá zabezpečuje stavebné práce, oznámila, že používanie snežných diel začne budúci týždeň.
"Vďaka nízkym teplotám v stredisku je situácia pokojná a žiadne problémy nečakáme," ubezpečil generálny riaditeľ Fabio Massimo Saldini.
Organizačný výbor ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa k situácii zatiaľ nevyjadril.