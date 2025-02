Heroický výkon Sloveniek v štafete. Na MS v biatlone bojovali až do konca o medailu

Štvorica Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová potrebovala desať náhradných nábojov a skončila so stratou 2:15,9 minúty na suverénne Francúzky.

Druhé skončili Nórky s mankom 1:04,2 minúty a bronz si vybojovali Švédky so stratou 1:44,5 min.

Kapustová taktiež zvládla streľbu bezchybne a držala aj bežecké tempo. Zo stojky vybehla prekvapujúco tretia, no v závese s ďalšími štyrmi pretekárkami a na prvú výmenu nakoniec dobehla šiesta s mankom 49 sekúnd na Francúzsko.

Áno, Jeanmonnotová si išla inú ligu, no keď som vybehla z ležky a videla som, koľko báb tam ešte je, tak ma to nakoplo. Mrzí ma však, že ma na poslednom zjazde ešte dve baby predbehli," povedala Kapustová pre STVR.

"Dnes som bola sebavedomá aj na strelnici, verila som si rýchlejšie strieľať. Na trati to išlo celkom dobre.

"Cítila som sa dobre. Trať bola rozbitá, takže to je to moje, to si užívam. Preto som sa na nej snažila spraviť maximum.

Na ležke som musela dobíjať, no konečne sa mi podarilo vybieliť stojku. Boli to nervy, je to štafeta, zodpovednosť nie len za seba, ale za celý tím," uviedla Bátovská Fialková.