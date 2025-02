Biatlonisti prekvapili. Ženy v miešanej štafete boli na medailových priečkach

Nakoniec obsadili 12. miesto. Je to najlepší výsledok slovenskej štafety v tejto disciplíne za šesť rokov.

LENZERHEIDE. Bol to výkon ako z ríše snov. Slovenskí biatlonisti sa v prvej polovici súťaže miešaných štafiet na majstrovstvách sveta v Lenzerheide pohybovali dokonca na medailových priečkach.

Anastasia Kuzminová je v Lenzerheide najstaršou účastníčkou. Na trati to však vôbec nedala znať.

„Nechcem to zakríknuť, ale dúfam, že som vyriešila problém, ktorý som mala s ležkou,“ doplnila.

„Celkom dobre sa cítim. Toto je môj sneh a mám výhodu, že v týchto podmienkach viem dobre lyžovať. Celkom som si to na trati užívala. Bavilo ma to na trati aj na strelnici. Som rada, že som zvládla ležku aj rýchlo aj čisto,“ hovorila Bátovská Fialková pre verejnoprávnu televíziu STVR.

Po ležke sa dokonca posunula na druhé miesto. V závere svojho úseku jej došli sily a klesla, no stále bolo Slovensko vysoko nad priečkami, ktoré obsadilo v tejto sezóne vo Svetovom pohári.

V tejto zime boli slovenskí biatlonisti v miešanej štafete na 14. a 16. mieste. S výrazným odstupom na najlepšiu desiatku.

Ischakov sľubný výsledok neudržal

"Paja to skvele rozbehla. Bola som veľmi namotivovaná, keďže tak dobre to rozbehla. Verila som si," hovorila pre STVR Anastasia Kuzminová.

"Trať bola na mňa veľmi rozbitá. Celú trasu som si opakovala: Som ľahká. Som ľahká. Nevadí mi to. Začala som svoj úsek odvážnejšie. Hovorila som si, že to musím vyskúšať a nielen pomôcť štafete, ale aj využiť tieto preteky pred ďalšími súťažnými dňami. Za streľbu som veľmi vďačná. Najmä za to, že som udýchala stojku a že som na nej nemusela dobíjať," hovorila Kuzminová.

V jej podaní to bol výborný výkon. Na svojom úseku mala desiaty bežecký čas a držala Slovensko stále vysoko.

Náročnú úlohu mali pred sebou muži.

Tomáš Sklenárik na treťom úseku vybiehal na 5. priečke s minútovým odstupom. Predviedol vynikajúci výkon, keď dobíjal len jediný raz. Bežecky na súperov strácal. Klesol na 7. miesto a odstup narástol na dve a pol minúty.

„Bežalo sa mi ťažko. Neviem čím to bolo. S takýmto snehom nemávam problémy, ale bolo to náročné, pretože sneh bol hlboký. Nohy som musel vysoko dvíhať,“ hovoril Sklenárik pre STVR.