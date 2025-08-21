Slovenské lode majú dôvod na radosť. Všetky postúpili do semifinále MS

Bianka Sidová.
Bianka Sidová. (Autor: TASR)
TASR|21. aug 2025 o 11:20
ShareTweet0

Semifinále všetkých štyroch disciplín bude na programe v sobotu.

MILÁNO. Slovenská reprezentantka Bianka Sidová postúpila do semifinále K1 na 200 m na majstrovstvách sveta v talianskom Miláne.

Vo svojej rozjazde dosiahla čas 41,52 s a obsadila tretiu priečku. V „kájednotke“ na 500 m sa ďalej prebojoval aj Sidovej krajan Denis Myšák, v tretej rozjazde skončil štvrtý s časom 1:41,46 min.

Z postupu na 500 m sa tiež radoval dvojkajak v zložení Dagmar Čulenová a Katarína Pecsuková, s časom 1:44,95 sa Slovenky umiestnili v druhej rozjazde na piatej pozícii.

Na rovnakú vzdialenosť sa darilo aj Csabovi Zalkovi s Adamom Botekom, ktorí skončili v druhej rozjazde mužov tretí v čase 1:30,51.

Semifinále všetkých štyroch disciplín bude na programe v sobotu, finálové boje o deň neskôr.

Vodné športy

    Terézia Horváthová.
    Terézia Horváthová.
    Slovákom sa v rozplavbách nedarilo. Najlepšia Horváthová bola v štvrtej desiatke
    dnes 12:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenské lode majú dôvod na radosť. Všetky postúpili do semifinále MS