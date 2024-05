Major Tom vyvolal na hokejových MS nadšenie. Chceli ho aj na futbale, no neuspeli

OSTRAVA. Po každom góle na majstrovstvách sveta v hokeji sa arény v Prahe a v Ostrave zmenia na chvíľu na veľkú hudobnú párty. Z reproduktorov znie gólová hymna tímu, ktorý práve skóroval a publikum sa baví. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) Repertoár je pestrý. Medzi gólovými hymnami sú rockové či popové klasiky, francúzsky šansón, aj pre našinca absolútne neznáme skladby. Slovenskí fanúšikovia oslavujú už roky so skladbou Hokejová republika od skupiny Gladiator, ktorú nahrala kapela ešte k domácim majstrovstvám sveta 2011 v Bratislave a Košiciach.

Hit Life is Life rakúskej skupiny Opus neznie po góloch Rakúšanov, ale Kanaďanov, domáci tím zasa oslavuje so skladbou Hoja Hoh kapely Walda gang. Veľmi pozitívne reakcie vyvolala gólová hymna nemeckého tímu. Po dorážke Dominika Kahuna do bránky Stanislava Škorvánka zaznela v Ostravar aréne prvý raz pieseň Petra Shillinga Major Tom (Coming Home). A odvtedy ešte 15-krát. Skladbu hrali Nemcom po góloch už aj počas prípravných zápasov proti Slovensku, ale až šampionátová premiéra mala veľký ohlas na sociálnych sieťach aj priamo v hľadisku. Schilling nahral skladbu v roku 1982 a stal sa vďaka nej jedným z najúspešnejších interpretov tzv. Novej nemeckej vlny (Neue Deutsche Welle).

Inšpiroval sa v nej fiktívnou postavou, ktorú predtým vytvoril iný spevák, David Bowie. Major Tom je astronaut, ktorý pozoruje Zem po tom, čo je jasné, že sa na Zem z nešpecifikovaných dôvodov už nikdy nevráti. Vo februári tohto roka hrali skladbu Major Tom po góloch nemeckej futbalovej reprezentácie v prípravnom zápase proti Holandsku vo Frankfurte nad Mohanom. Fanúšikovia boli nadšení a lobovali, aby Schillingova pieseň nahradila skladbu Kernkraft 400 od Zombie Nation ako gólová hymna nemeckého futbalového tímu. Petíciu podpísalo 70-tisíc ľudí. Na EURO 2024 však Major Tom nezaznie. UEFA oznámila, že gólová znelka bude rovnaká pre všetky tímy a obsahuje prvky oficiálnej skladby majstrovstiev Európy.

Vyberte najlepšiu gólovú hymnu MS v hokeji 2024 * hlasovanie nájdete dole pod ukážkami Fínsko: VilleGalle - Peto on irti (Vain elämää kausi 4)

Francúzsko: TR3NACRIA - La Foule (feat. Stereokilla) (Le monde mix)

Nemecko: Peter Schilling - Major Tom (völlig losgelöst)

Rakúsko: 1. FC Oktoberfest - Zillertaler Hochzeitsmarsch (Party Mix)

Kanada: Opus - Live is Life

Dánsko: Kim Larsen - Vi Er Dem

Veľká Británia: Madness - One Step Beyond

Kazachstan: Ирина Кайратовна & Shiza - Kõk tu

Lotyšsko: Marhils, Dons, Muktupāvels, Fomins, Kaukulis un Čakste - Par Latviju

Nórsko: Landslaget - heia Norge

Slovensko: Gladiator - Hokejová republika

Švédsko: De Vet Du - Hockey-VM

Švajčiarsko: Stubble Gäng - Richi

USA: Thin Lizzy - The Boys Are Back In Town

Poľsko: Mr. Zoob - Mój jest ten kawałek podłogi