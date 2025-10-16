Budú to najväčšie MS v histórii. Na šampionát sa predalo vyše milión vstupeniek

MetLife Stadium, na ktorom sa odohrá finále MS vo futbale 2026.
MetLife Stadium, na ktorom sa odohrá finále MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. okt 2025 o 19:01
ShareTweet0

Vstupenky si doposiaľ zakúpili fanúšikovia z 212 rôznych krajín.

MIAMI. Na zápasy futbalových MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku sa predalo už vyše milióna vstupeniek.

Najväčší záujem o lístky zaznamenali v troch krajinách, ktoré zorganizujú šampionát. Informovala o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

Vstupenky si doposiaľ zakúpili fanúšikovia z 212 rôznych krajín.

„Som nadšený, že toľko futbalových priaznivcov chce byť priamo pri tom a sledovať napínavé súboje na šampionáte v Severnej Amerike. Budú to najväčšie MS v histórii," uviedol pre AP prezident FIFA Gianni Infantino.

Reprezentácie

MetLife Stadium, na ktorom sa odohrá finále MS vo futbale 2026.
MetLife Stadium, na ktorom sa odohrá finále MS vo futbale 2026.
Budú to najväčšie MS v histórii. Na šampionát sa predalo vyše milión vstupeniek
dnes 19:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Budú to najväčšie MS v histórii. Na šampionát sa predalo vyše milión vstupeniek