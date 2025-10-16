Vstupenky na MS 2026 budú drahšie ako v Katare. Finálové až desaťnásobne

Trofej pre víťaza MS vo futbale.
Trofej pre víťaza MS vo futbale. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. okt 2025 o 10:13
ShareTweet0

Šampionát sa bude konať v USA, Kanade a Mexiku.

NEW YORK. Ceny vstupeniek na zápasy MS vo futbale 2026 prudko vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim šampionátom v Katare. Informoval o tom denník The Telegraph.

Cena vstupeniek na otvárací zápas sa pohybuje od 370 dolárov, tie najdrahšie sú za 1800 dolárov. Pre porovnanie, v Katare boli ich ceny 55 a 618 dolárov.

Vstupenky na finále, ktoré sa bude konať budúce leto v New Yorku, sa dajú kúpiť od 2000 dolárov, čo je viac ako 10-násobok najlacnejších vstupeniek spred troch rokov.

MS sa budú konať v USA, Kanade a Mexiku od 11. júna do 19. júla.

Reprezentácie

Trofej pre víťaza MS vo futbale.
Trofej pre víťaza MS vo futbale.
Vstupenky na MS 2026 budú drahšie ako v Katare. Finálové až desaťnásobne
dnes 10:13
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Vstupenky na MS 2026 budú drahšie ako v Katare. Finálové až desaťnásobne