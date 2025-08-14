Veľký podvod na majstrovstvách sveta. V ženskom tíme nastúpili dvaja muži

Volejbalový tím Vietnamu žien do 21 rokov (Autor: X/Volleyball World)
14. aug 2025 o 16:16
Hráčov okamžite diskvalifikovali.

BRATISLAVA. Vietnamskému ženskému volejbalovému tímu do 21 rokov odobrali všetky body, ktoré získal v štyroch stretnutiach na majstrovstvách sveta hráčok do 21 rokov v A-skupine. Šampionát sa koná v Indonézii.

Dôvodom je, že na turnaji nasadil dvoch mužov. Disciplinárne rozhodnutie prišlo po tom, ako vyšetrovanie potvrdilo, že Dang Thi Hong a Phuong Quynh neboli oprávnené osoby štartovať v ženskej súťaži.

Došlo aj k okamžitej diskvalifikácii spomenutých športovcov, na turnaji smú pokračovať len ich ženské kolegyne, píše web jakartaglobe.id. Kontroverzia sa začala začiatkom aktuálneho týždňa, keď sa objavili správy, že obe "športovkyne" podstúpili testy na overenie pohlavia.

Zdroje uvádzajú, že u osoby Dang Thi Hong bolo potvrdené, že je to muž. Obaja volejbalisti boli vyradení zo záverečného duelu skupiny proti Portoriku, ktorý Vietnam vyhral 3:1. Tento výsledok zostal v platnosti, keďže neoprávnené osoby v ňom neštartovali.

Pred rozhodnutím patrilo Vietnamu druhé miesto v A-skupine so štyrmi víťazstvami a 12 bodmi, keď zdolal Indonéziu, Kanadu a Srbsko a prehral len s Argentínou.

O uvedené tri víťazstvá však prišiel, keďže jediným rozumným verdiktom bola kontumácia. A výber Vietnamu razom mal len tri body a klesol na posledné miesto.

Postup do osemfinále uvedenému výberu ušiel a hrá si o 17. - 20. pozíciu.

Vietnamská volejbalová federácia v stanovisku potvrdila, že hráči boli náhodne vybraní na testovanie podľa pravidiel turnaja a boli požiadaní, aby poskytli kompletné záznamy zo zápasov.

    dnes 16:16
