Trnavčanky stiahli náskok na Brusno, doma hladko zdolali Liptovský Hrádok

Na snímke radosť hráčok Trnavy po získaní bodu počas zápasu dohrávky 12. kola volejbalovej Niké extraligy žien medzi HIT UCM Trnava a VK Pirane Brusno v Trnave v stredu 21. januára 2026. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - Slovensko - SR - SK - šport - volejbal - Trnava - TTX - 12. - kolo - Niké - extraliga - ženy
Na snímke radosť hráčok Trnavy po získaní bodu počas zápasu dohrávky 12. kola volejbalovej Niké extraligy žien medzi HIT UCM Trnava a VK Pirane Brusno v Trnave v stredu 21. januára 2026. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - Slovensko - SR - SK - šport - volejbal - Trnava - TTX - 12. - kolo - Niké - extraliga - ženy (Autor: TASR)
TASR|5. mar 2026 o 20:50
ShareTweet0

Liptovský Hrádok odohral záverečný duel sezóny.

Niké extraliga žien - skupina o 6.-10. miesto

HIT UCM Trnava - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (24, 17, 17)

Rozhodovali: Bartošovič a Toman, 150 divákov, 71 minút

Volejbalistky HIT UCM Trnava vyhrali vo štvrtkovom zápase 4. kola nadstavbovej časti Niké extraligy v skupine o 6.-10. miesto nad ŠKM Liptovský Hrádok jasne 3:0 na sety.

Stiahli tak náskok na šieste Brusno, ktoré má zápas k dobru, pričom obe družstvá už majú isté štvrťfinále.

Liptovský Hrádok absolvoval záverečný duel sezóny a obsadil posledné desiate miesto.

Volejbal

Volejbal

    Na snímke radosť hráčok Trnavy po získaní bodu počas zápasu dohrávky 12. kola volejbalovej Niké extraligy žien medzi HIT UCM Trnava a VK Pirane Brusno v Trnave v stredu 21. januára 2026. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - Slovensko - SR - SK - šport - volejbal - Trnava - TTX - 12. - kolo - Niké - extraliga - ženy
    Na snímke radosť hráčok Trnavy po získaní bodu počas zápasu dohrávky 12. kola volejbalovej Niké extraligy žien medzi HIT UCM Trnava a VK Pirane Brusno v Trnave v stredu 21. januára 2026. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - Slovensko - SR - SK - šport - volejbal - Trnava - TTX - 12. - kolo - Niké - extraliga - ženy
    Trnavčanky stiahli náskok na Brusno, doma hladko zdolali Liptovský Hrádok
    dnes 20:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Trnavčanky stiahli náskok na Brusno, doma hladko zdolali Liptovský Hrádok