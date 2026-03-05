Trnavčanky stiahli náskok na Brusno, doma hladko zdolali Liptovský Hrádok

Niké extraliga žien - skupina o 6.-10. miesto
HIT UCM Trnava - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (24, 17, 17)
Rozhodovali: Bartošovič a Toman, 150 divákov, 71 minút
Volejbalistky HIT UCM Trnava vyhrali vo štvrtkovom zápase 4. kola nadstavbovej časti Niké extraligy v skupine o 6.-10. miesto nad ŠKM Liptovský Hrádok jasne 3:0 na sety.
Stiahli tak náskok na šieste Brusno, ktoré má zápas k dobru, pričom obe družstvá už majú isté štvrťfinále.
Liptovský Hrádok absolvoval záverečný duel sezóny a obsadil posledné desiate miesto.