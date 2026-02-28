Slovan Bratislava zvládol druhý šláger za tri dni. Natiahol sériu víťazstiev

Na snímke hráči VK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|28. feb 2026 o 21:02
V tabuľke strácajú z druhej priečky na lídra už len bod.

Volejbalisti Slovana Bratislava triumfovali v 17. kole Niké Extraligy nad VK Slávia SPU Nitra 3:1 a v tabuľke strácajú z druhej priečky na lídra už len bod.

Nitru zdolali druhýkrát v priebehu troch dní. Slovan natiahol sériu víťazstiev už na štyri zápasy.

V ďalších stretnutiach si hráči TJ Slávia Svidník poradili s TJ Spartak Myjava 3:1 a ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica zvíťazil nad VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0.

Niké extraliga - 17. kolo:

TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava 3:1 (-18, 23, 22, 29)

112 minút, rozhodovali: Porvazník a Hudák, 150 divákov

VK Slovan Bratislava - VK Slávia SPU Nitra 3:1 (20, -23, 14, 16)

100 minút, rozhodovali: Schimpl a Svorenčík, 445 divákov

ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (31, 19, 16)

83 minút, rozhodovali: Niklová a Kohút, 296 divákov

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

    dnes 21:02
