Slovan prehrával už 0:2, čelil mečbalu. Napokon oslavuje dôležité víťazstvo

Ema Palkovičová a Ema Smiešková (obe Slovan). (Autor: TASR)
TASR|14. mar 2026 o 20:48
Z výhry sa teší aj Slávia EUBA.

Volejbalistky Slovana Bratislava otočili stretnutie 5. kola nadstavbovej časti na palubovke Nového Mesta nad Váhom a zvíťazili 3:2.

V zápase prehrávali 0:2, no dokázali vyrovnať a rozhodujúci set zvládli pomerom 15:10. Sobotnými duelmi sa zároveň uzavrela nadstavbová časť súťaže.

V rámci skupiny o 1.-5. miesto neprehrali hráčky Slovana ani jeden zo štyroch zápasov a do play off pôjdu z prvého miesta.

Druhá Slávia EUBA potrebovala na víťazstvo nad UKF Nitra taktiež päť setov. Zo skupiny o 6.-10. miesto ide do play off Brusno, HIT UCM Trnava a ŠVK Pezinok.

Trnava v sobotu vyhrala v Pezinku 3:1 a Prešov zdolal Brusno 3:2.

Niké extraliga žien

Skupina o 1.-5. miesto - 5. kolo:

Volley project UKF Nitra - KOOPERATIVA Slávia EUBA 2:3 (20, -21, -19, 21, -6)

Trvanie: 129 minút, rozhodovali: Niklová a Szász, 160 divákov

VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava 2:3 (23, 21, -24, -13, -10)

Trvanie: 129 minút, rozhodovali: Hrčka a Mokrý, 250 divákov

Skupina o 6.-10. miesto - 5. kolo:

ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava 1:3 (-19, 25, -20, -20)

Trvanie: 119 minút, rozhodovali: Dovičovič a Gála

ŠK ELBA Prešov - VK Pirane Brusno 3:2 (-20, 22, -26, 24, 14)

Trvanie: 140 minút, rozhodovali: Myšková a Soták, 200 divákov

