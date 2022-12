Slováci aj Slovensky spoznali žreb Zlatej Európskej ligy. Oba tímy vyzvú Česko

Čakajú nás súperi, ktorí budú štartovať na ME, ale sú aj na našej výkonnostnej úrovni. V rámci organizácie domácich zápasov, sa pokúsime s našimi súpermi dohodnúť na dvojzápasoch, aby to bolo pre divákov v športových halách na Slovensku atraktívnejšie," povedal k žrebu prezident SVF Marek Rojko.

Prvý zápas je na programe 27. mája a záverečný duel v skupinách bude najneskôr 18. júna.

"Pri ženách by sme boli veľmi radi, ak by sme mohli hrať o prvenstvo v skupine proti Česku. Tie sú účastníčky predchádzajúcich MS a ZEL poslúži ako zápasový test k ME.

Uvidíme, akú budeme mať v tejto časti sezóny športovú formu. Čo sa týka Rumuniek, na tie reálne máme. V kontexte nominácií hlavných trénerov bude kľúčovým zámerom postaviť čo najsilnejšie obe družstvá," skonštatoval Rojko.

V prechádzajúcom ročníku skončili slovenské reprezentácie na posledných miestach v skupine a nepostúpili do vyraďovacej fázy.