Volejbalistky čaká premiéra na svetovej scéne. Kľúčový bude hlavne jeden zápas

BRATISLAVA. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia sa pripravuje na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať na prelome augusta a septembra v Thajsku.
Cieľom pri premiérovej účasti na svetovom šampionáte je postup zo skupiny, podľa hráčok i trénera budú kľúčové duely s Belgickom a Kubou.
Zverenky Michala Mašeka sa premiérovo kvalifikovali na MS na základe postavenia v rebríčku.
„Už len samotné MS sú výzvou. Je to prvýkrát, čo sme sa kvalifikovali na niečo takéto veľké. Určite nie je ľahké hrať takýto turnaj, ale máme za sebou dlhú a dobrú prípravu a myslím si, že mentálne aj fyzicky sme pripravené.
Nechcem, aby nám to zväzovalo ruky, že ideme na historické podujatie, ale chcem, aby sme naozaj ukázali silu nášho družstva,“ uviedla v pondelok na tlačovej konferencii v bratislavskom Dome športu Barbora Koseková, rekordérka v počte reprezentačných štartov a nahrávačka maďarského tímu MHB Békéscsaba.
Slovenky sa v B-skupine postupne stretnú s Talianskom (22.8.), Belgickom (24.8.) a Kubou (26.8.). Jednoznačnými favoritkami sú aktuálne olympijské víťazky a šampiónky Ligy národov z Talianska, kľúčové budú duely proti Belgicku a Kube.
„Musíme byť realisti, Talianky sú najlepšie svetové družstvo, takže to bude náročné. Ale paradoxne, vždy sme proti nim hrali dobre, dokonca sme proti nim dokázali uhrať aj nejaký set. Ten zápas bude hlavne o tom, aby nám neznížil sebavedomie, aby sme sa oťukali, vyskúšali si to tam. Hlavne sa nám jedná o tie ďalšie dva zápasy.
Na Belgicko reálne máme, ak podáme dobrý výkon. O Kube veľa informácií nemáme, nikdy sme spolu nehrali, takže uvidíme, čo to vlastne bude. Ale na Belgicko a Kubu si určite veríme,“ povedala kapitánka a smečiarka Karin Palgutová, hráčka amerického LOVB Houston.
VIDEO: Mašek a Koseková na tlačovke pred MS
Na slová svojich zvereniek nadviazal hlavný tréner Michal Mašek: „Cieľ je postup zo skupiny. Jeden cieľ sme splnili, že sme už na MS. Prvý zápas hráme proti absolútnemu favoritovi celého šampionátu. Verím, že do tohto zápasu pôjdeme uvoľnení, že hráčky sa budú chcieť ukázať, pretože je to trošku o prestíži.
Hrať s Taliankami, to nie je pre nás každoročná vec. Hráčky majú šancu sa ukázať, aj jednotlivo. Belgicko je porovnateľný súper, ale má za sebou svetovú Ligu národov, teda veľkú porciu kvalitných zápasov.
My sme hrali Zlatú Európsku ligu, kde tá úroveň nie je až taká, takže to je pre nich plus a my musíme byť pripravení na sto percent, podať výkon sto plus a ešte niečo k tomu. Družstvo som v príprave nestresoval, ale verím, že v hlavách bude pripravené tak, že ten deň, tá hodina bude pre nás dôležitá.
Kuba má svoje individuality, stihli vymeniť trénera, takže brazílsky tréner bude určite chcieť niečo zmeniť. Ale na to máme čas, lebo hrajú pred nami, takže sa dokážeme pripraviť. Kľúčový je druhý zápas.“
Samotnú prípravu na MS začal národný tím v Liptovskom Jáne a po ladení formy v Šamoríne odletí už v utorok do Atén a po dvoch dueloch s Gréckom už do Phuketu.
„Príprava začala prakticky už Zlatou Európskou ligou. Príprava na samotné MS bola dosť dlhá. Prvá časť bola v Liptovskom Jáne, kde sme sa venovali na začiatku viac kondícii, aby sme to celé zvládli, všetky presuny, zápasy, jet lagy. Tretí týždeň sme už začali hrať a vyvrcholením bloku v Liptovskom Jáne boli tri veľmi dobré zápasy s Ukrajinou (3:2, 3:2, 2:2).
Teraz pokračujeme tu a dnes máme posledný tréning pred MS v Bratislave, kde sme ladili formu, pracovali na herných veciach a už sa viac sústredili na volejbal. Verím, že forma vygraduje. Čakajú nás už len dva testovacie zápasy.
Škoda, že len dva, lebo mali sme pripravené Mexiko aj Nemecko, ale tie zápasy odvolali. Absolvujeme teda dva zápasy s Gréckom v Grécku. Verím, že tím bude pripravený zabojovať o čo najlepší výsledok na MS,“ pokračoval Mašek.
Premiérová účasť na MS sa spája aj s dlhým letom, časovým posunom a špecifickými podmienkami v Thajsku.
„Máme už prakticky na hodinu rozdelený komplet program po prílete do Thajska. Prvý deň začneme bojovať s jet lagom, lebo ideme do plusu, čo je vždy ťažšie. Verím, že toto zvládneme, máme na to dostatočný časový priestor.
Prvé dni nebudú ľahké, ale je to nastavené tak, že to vyjde,“ dodal kormidelník slovenského tímu, ktorý bude medzi 32 najlepšími družstvami sveta bojovať aj o postavenie v rebríčku, a teda reálnu možnosť zahrať si kvalifikáciu na OH 2028 v Los Angeles.
Účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy už má garantovanú. „Pre federáciu je to mimoriadna udalosť, je vzácna v porovnaní s ďalšími kolektívnymi športmi u nás.
Potrebujeme aj ukázať verejnosti, že volejbal je zaujímavý, celosvetovo veľmi populárny a uznávaný šport. Som hrdý na hráčky a trénerov a verím, že to nebude posledný raz, ale prvý raz je len raz,“ vyjadril sa Marek Rojko, prezident Slovenskej volejbalovej federácie.
Vedenie slovenského volejbalu nechce v súvislosti s prvou účasťou ženského výberu na svetovom šampionáte nič podceniť.
„Už minulý rok v auguste, keď sme oslavovali postup, sme si povedali, že musíme ísť na MS aspoň týždeň dopredu. Tie skúsenosti s takouto cestou a hraním v Ázii jednoducho nemáme, takže urobili sme maximálny počet takýchto krokov.
Stojí to veľa peňazí, ale to v tej chvíli nebola téma. Téma bola ísť tam včas, mať realizačný tím schopný pripraviť všetky súvislosti. Myslím si, že sa nám možno podarí na mieste ešte vybaviť nejaký tréningový sparing, ak budú chcieť.
My sme sa snažili, aby podmienky v príprave tu aj v Thajsku boli na takej úrovni, že aj hráčky budú cítiť, že to nie je bežný štandard a majú postarané o všetko, čo vás napadne.
Ja len pevne verím, že nebudú piť vodu na ulici alebo v izbách, ale už sú dospelé. Ale stať sa môže aj to, takže musíme si dávať pozor. Čo mám informácie, tak v Thajsku je aj výborné zdravotníctvo,“ doplnil Rojko.