Príprava pred ME vo volejbale žien 2023

PÚCHOV. Slovenské volejbalistky zvíťazili v druhom prípravnom zápase so Slovinskom. Po piatkovej prehre 2:3 zdolali v sobotu súperky jednoznačne 3:0.

Pre zverenky trénera Michala Mašeka sú zápasy súčasťou prípravy na ME, so Slovinkami sa do tretice stretnú v nedeľu za zatvorenými dverami.