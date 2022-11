Slovenky spoznali súperky na ME, čeliť budú aj domácemu výberu

Marek Rojko, prezident SVF: "Musím uznať, že z pohľadu vývoja žrebu ostatných skupín, sme dostali zo športového hľadiska najprijateľnejšie súperky. Z pohľadu družstiev, proti ktorým nastúpime, si dovolím povedať, že kvalitatívne máme na každé z nich. Rovnako aj na Holandsko, ktoré patrí do TOP 10. Prechádza vývojom a na domácom šampionáte tento rok neoslnilo.

Uvidíme, ako na tom bude Francúzsko, pretože bude mať rok pred domácimi olympijskými hrami. Estónsko, Fínsko a Španielsko považujem za družstvá, s ktorými môžeme hrať o víťazstvo, a to je podstatné. Mohli by sme postúpiť zo skupiny, čím by sme napravili dojem z roku 2021, keď sme nepostúpili po prehre s Bieloruskami v tajbrejku.

Z tohto pohľadu som spokojný. Určite by bolo atraktívnejšie hrať v Taliansku alebo Nemecku, kde by to bolo dostupnejšie aj pre divákov. Estónsko je pekná krajina, kde je veľký záujem o šport. Rozvíja sa a som presvedčený, že šampionát tam bude na vysokej úrovni. Nemôžem hovoriť za hráčky, ale podľa mňa sú zo športového hľadiska rovnako rady za týchto súperov a verím, že budú na turnaj dobre nachystané a budú mať načasovanú športovú formu.

Je veľmi dôležité mať k týmto súperom aj rešpekt, lebo je iné, keď na majstrovstvách nastúpite proti tímom ako je Taliansko, Srbsko alebo Turecko. Iné je to proti tímom, ktoré sú zhruba na vašej kvalitatívnej úrovni. S prezidentom Estónskej volejbalovej federácie mám výborný vzťah a už sme si gratulovali ku skupine, v ktorej proti sebe nastúpime."

Karin Palgutová, kapitánka SR: "Estónsko je zaujímavá krajina a súperi, ktorých nám vyžrebovali, sú pre nás prijateľní. Najväčším favoritom skupiny budú Holanďanky. Estónky, Fínky aj Španielky poznáme veľmi dobre, lebo sme mali tú česť proti nim hrať. Proti Francúzsku sme ešte nehrali, ale pre mňa to bude malý sviatok, keďže v tejto krajine pôsobím už šiestu sezónu. Hráčky, ktoré pôsobia v tamojšej reprezentácii, poznám veľmi dobre. Skupina je pre nás hrateľná a našim prvým cieľom bude postup z nej."

Barbora Koseková, reprezentantka SR: "Máme prijateľnú skupinu, kde sa stretneme so Španielkami, proti ktorým sme hrali v kvalifikácii a vyhrali sme nad nimi. Veľmi dobre poznáme aj Estónky a Fínky, s ktorými sme sa v minulosti stretli a odohrali s nimi vyrovnané zápasy. Myslím si, že si na ne môžeme veriť a zdolať ich. Proti Holandsku a Francúzsku som ešte v seniorskej reprezentácii nehrala, ale o oboch družstvách si myslím, že sú to súperi, s ktorými sa môžeme pobiť o body a víťazstvá. Žreb k nám bol zhovievavý a verím, že budeme mať úspešné majstrovstvá Európy."