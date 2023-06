Slovenky si poradili s Rumunskom aj v druhom zápase. Z postupu sa však tešia Češky

Michal Mašek, tréner Slovenska: "Ťažký zápas pre nás, pretože po prehre s Českom, keď dostalo naše mladé družstvo riadne poza uši, nebola nálada najlepšia. Skvele sme zvládli zápas v nasadení. Včera sme mali jeden agresívny tréning a dnes to hráčky preniesli do zápasu. Všetky veci, ktoré sme od nich chceli, tak plnili. Klobúk dole pred nimi."

Karolína Fričová, kapitánka Slovenska: "Výhra nás veľmi teší, pretože po výkone v stredu proti Češkám bolo náročné nájsť sebavedomie. Je to prísľub do budúcnosti, že tvrdá práca sa vyplatí. Veríme, že na to nadviažeme na majstrovstvách Európy."