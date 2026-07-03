Slovensko čaká na ME skupina so silnými súpermi. Príprava odštartuje v Žiline už koncom júla

Na snímke Jakub Ihnát (Slovensko)
Na snímke Jakub Ihnát (Slovensko) (Autor: TASR)
TASR|3. júl 2026 o 15:46
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V Európskej lige mali vyrovnanú bilanciu tri víťazstvá a tri prehry, teraz sa sústredia na septembrové ME v Taliansku.

Slovenská mužská volejbalová reprezentácia odštartuje prípravu na septembrové majstrovstvá Európy v piatok 31. júla.

Zverenci hlavného trénera Michala Masného sa zídu v žilinskom hoteli Holiday Inn, kde odštartujú záverečný blok prípravy pred európskym šampionátom.

Slováci majú za sebou prvú časť reprezentačnej sezóny, počas ktorej štartovali v Európskej lige.

V šiestich stretnutiach zaznamenali tri víťazstvá nad Albánskom, Gruzínskom a Islandom a tri prehry s Estónskom, Holandskom a Fínskom.

Program reprezentácie zahŕňa sériu prípravných zápasov. Prvými súpermi Slovákov budú od 13. do 15. augusta v Žiline volejbalisti Austrálie.

O týždeň neskôr, od 21. do 23. augusta, si slovenský tím na domácej palubovke zmeria sily so Švajčiarskom.

Generálku pred odchodom na šampionát absolvujú reprezentanti začiatkom septembra v Estónsku, kde odohrajú ďalšie prípravné stretnutia.

Po návrate ich čaká krátke sústredenie v Bratislave alebo v Šamoríne.

Majstrovstvá Európy mužov sa uskutočnia od 9. do 26. septembra v Taliansku.

V základnej skupine v Modene sa slovenskí reprezentanti stretnú s domácim Talianskom, Slovinskom, Českom, Gréckom a Švédskom.

Informoval portál slovakvolley.sk.

Širšia nominácia RD SR mužov na druhú časť sezóny 2026

Nahrávači: Filip Palgut (UVC McDonald's Ried/Rak.), Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Martin Bielka (TJ Spartak Myjava), Oliver Hanúsek (SŠŠ Trenčín)

Smečiari: Jakub Ihnát (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Martin Rendla, Filip Makónyi (obaja TJ Spartak Myjava), Július Firkaľ (Sferc Brescia/Tal.-A2), Michal Ščerba (VK MIRAD UNIPO Prešov), Marek Mečiar, Matej Sýkora (obaja VK Slávia SPU Nitra)

Blokári: Daniel Šellong (Zadruga Aich/Dob/Rak.), Andrej Billich (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Branislav Hanúsek (SCM Universitatea Craoiva/Rum.), Jakub Kováč (Kladno volejbal.cz/ČR)

Univerzálni hráči: Erik Gulák (VK Slávia SPU Nitra), Patrik Lamanec (TS BBTS Bielsko-Biala/Poľ.), Patrik Matejčík (VaLePa/Fín.)

Liberá: Bartolomej Jakubík (VK Slovan Bratislava), Samuel Paňko (TJ Spartak Myjava)

Náhradníci: Patrik Marjov (VK Slovan Bratislava), Branislav Skasko (TJ Spartak Myjava)

Realizačný tím: Michal Masný (hlavný tréner), Adrian Pasierb (asistent trénera a štatistik), Marcin Krys (asistent trénera), Bartosz Serszeń (fyzioterapeut), Slavomír Huba (tímový manažér), Eryk Bandera (kondičný tréner)

Majstrovstvá Európy vo volejbale 2026 ( Modena, Taliansko)

11. 9. o 21.00 h: Slovensko - Slovinsko

13. 9. o 21.05 h: Slovensko - Taliansko

14. 9. o 16.00 h: Slovensko - Česko

16. 9. o 16.00 h: Slovensko - Švédsko

17. 9. o 16.00 h: Slovensko - Grécko

Volejbal

Volejbal

    Na snímke Jakub Ihnát (Slovensko)
    Na snímke Jakub Ihnát (Slovensko)
    Slovensko čaká na ME skupina so silnými súpermi. Príprava odštartuje v Žiline už koncom júla
    dnes 15:46
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