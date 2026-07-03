Slovensko čaká na ME skupina so silnými súpermi. Príprava odštartuje v Žiline už koncom júla

Slovenská mužská volejbalová reprezentácia odštartuje prípravu na septembrové majstrovstvá Európy v piatok 31. júla.
Zverenci hlavného trénera Michala Masného sa zídu v žilinskom hoteli Holiday Inn, kde odštartujú záverečný blok prípravy pred európskym šampionátom.
Slováci majú za sebou prvú časť reprezentačnej sezóny, počas ktorej štartovali v Európskej lige.
V šiestich stretnutiach zaznamenali tri víťazstvá nad Albánskom, Gruzínskom a Islandom a tri prehry s Estónskom, Holandskom a Fínskom.
Program reprezentácie zahŕňa sériu prípravných zápasov. Prvými súpermi Slovákov budú od 13. do 15. augusta v Žiline volejbalisti Austrálie.
O týždeň neskôr, od 21. do 23. augusta, si slovenský tím na domácej palubovke zmeria sily so Švajčiarskom.
Generálku pred odchodom na šampionát absolvujú reprezentanti začiatkom septembra v Estónsku, kde odohrajú ďalšie prípravné stretnutia.
Po návrate ich čaká krátke sústredenie v Bratislave alebo v Šamoríne.
Majstrovstvá Európy mužov sa uskutočnia od 9. do 26. septembra v Taliansku.
V základnej skupine v Modene sa slovenskí reprezentanti stretnú s domácim Talianskom, Slovinskom, Českom, Gréckom a Švédskom.
Informoval portál slovakvolley.sk.
Širšia nominácia RD SR mužov na druhú časť sezóny 2026
Nahrávači: Filip Palgut (UVC McDonald's Ried/Rak.), Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Martin Bielka (TJ Spartak Myjava), Oliver Hanúsek (SŠŠ Trenčín)
Smečiari: Jakub Ihnát (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Martin Rendla, Filip Makónyi (obaja TJ Spartak Myjava), Július Firkaľ (Sferc Brescia/Tal.-A2), Michal Ščerba (VK MIRAD UNIPO Prešov), Marek Mečiar, Matej Sýkora (obaja VK Slávia SPU Nitra)
Blokári: Daniel Šellong (Zadruga Aich/Dob/Rak.), Andrej Billich (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Branislav Hanúsek (SCM Universitatea Craoiva/Rum.), Jakub Kováč (Kladno volejbal.cz/ČR)
Univerzálni hráči: Erik Gulák (VK Slávia SPU Nitra), Patrik Lamanec (TS BBTS Bielsko-Biala/Poľ.), Patrik Matejčík (VaLePa/Fín.)
Liberá: Bartolomej Jakubík (VK Slovan Bratislava), Samuel Paňko (TJ Spartak Myjava)
Náhradníci: Patrik Marjov (VK Slovan Bratislava), Branislav Skasko (TJ Spartak Myjava)
Realizačný tím: Michal Masný (hlavný tréner), Adrian Pasierb (asistent trénera a štatistik), Marcin Krys (asistent trénera), Bartosz Serszeń (fyzioterapeut), Slavomír Huba (tímový manažér), Eryk Bandera (kondičný tréner)
Majstrovstvá Európy vo volejbale 2026 ( Modena, Taliansko)
11. 9. o 21.00 h: Slovensko - Slovinsko
13. 9. o 21.05 h: Slovensko - Taliansko
14. 9. o 16.00 h: Slovensko - Česko
16. 9. o 16.00 h: Slovensko - Švédsko
17. 9. o 16.00 h: Slovensko - Grécko