Fričová: Vedeli nás ubrániť lepšie ako predošlé družstvá. Slovenky hľadajú recept na Slovinsko

Volejbalistky Slovenska našli v tohtoročnej edícii Európskej ligy (EL) prvého premožiteľa.
K úspechu proti Slovinsku nepomohla ani tisícka prítomných divákov v Nitre, či návrat Zuzany Šepeľovej do zostavy tímu trénera Martina Volpiniho.
Aj napriek prehre 0:3 si Slovenky veria do stredajšej odvety na palubovke súpera.
V meste pod Zoborom to bol súboj doteraz stopercentných družstiev v EL. V prospech Slovinska hovoril fakt, že ako jediný tím nestratil v šiestich odohraných stretnutiach ani jeden set.
„V podstate nám vychádzalo všetko. Dobre sme podávali, potom sa zlepšila aj prihrávka. Veľmi dobre sme bránili aj ich blokárky, tiež niektoré ich hráčky v útoku.
Akurát sme my nemali ideálne voľby a riešenia v útoku, to chýbalo k tomu, aby sme urobili viac bodov.
Vedeli nás ubrániť lepšie ako predošlé družstvá,“ vravela v pozápasovom rozhovore smečiarka slovenského tímu Karolína Fričová.
VIDEO: Reakcie slovenských volejbalistiek
Najväčšia šanca z pohľadu domáceho družstva prišla v druhom sete. Slovenky sa poučili z chýb z úvodného dejstva a v tomto úseku zápasu boli jasne lepším družstvom na palubovke.
Proti Slovinkám viedli aj osembodovým rozdielom (14:6) a neskôr mali dokonca v rukách setbal.
„Keď hráte proti takémuto tímu a dostanete šancu, tak ju proste musíte využiť. V záverečných dvoch loptách druhého setu sme navyše urobili zlé rozhodnutia v útoku. To boli podľa mňa rozdielové veci.
Pozitívom bol náš servis, naše blokárske schopnosti a tiež defenzíva. Problémom boli veci v útoku,“ zhodnotil celkový výkon reprezentačný kouč Slovenska.
Slovinky napokon ukázali v prvom a treťom sete, prečo skončili v ligovej fáze EL na prvej pozícii.
V týchto úsekoch sa slovenský tím len márne doťahoval na svojho semifinálového súpera.
„Slovinky sú skutočne kvalitným družstvom na každom poste, nie je preto jednoduché si vybrať, na koho sa sústrediť viac a na koho menej.
Doteraz sme hrali proti družstvám, v ktorých určité hráčky vyčnievali. To je hlavný rozdiel. Myslím si, že v niektorých momentoch sme neboli dostatočne trpezlivé a zbytočne zbrklo sme reagovali.
Keď však zmeníme jednu-dve veci, tak im určite môžeme konkurovať a v stredu by to mohlo byť vyrovnané,“ uviedla smečiarka Šepeľová.
Dvadsaťšesťročná reprezentantka sa vrátila do zostavy po zranení ruky, ktoré utrpela v prípravnom stretnutí práve proti Slovinkám.
„Po zdravotnej stránke je tam ešte určitá bolesť, ale myslím si, že to bude v poriadku. Je to taká symbolika, že som sa zranila proti Slovinsku a teraz som sa proti nemu vrátila späť,“ dodala.
Semifinálová odveta je na programe v stredu 1. júla o 20.00 h, víťaz sa stretne s lepším zo súboja medzi Švédskom a Maďarskom.
Severanky zvíťazili v prvom semifinálovom stretnutí 3:2 na palubovke súpera.