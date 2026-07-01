Slovenské volejbalistky sa lúčia s Európskou ligou. Slovinkám podľahli aj odvete

Európska liga žien - druhý zápas semifinále
Slovinsko - Slovensko 3:0 (15, 17, 27)
Rozhodcovia: Adler (Maď.), Savu (Rum.), 86 minút
Slovinsko: Pavlovičová Moriová, Lorberová Fijoková 9, Sillahová 14, Milošičová 9, Puceljová 14, Planinšecová 8, liberka Juričová. Tréner: Alessandro Orefice.
Slovensko: Herdová 6, Hrušecká 4, Fričová 9, Körmendyová, Šunderlíková 11, Kohútová 1, liberka Magdinová (Šepeľová 6, Cibulová, Smiešková, Matalíková 1). Tréner: Martino Volpini.
/prvý zápas 3:0, Slovinky postúpili do finále/
Slovenské volejbalistky neuspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy (EL). Po prehre so Slovinskom 0:3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ľubľane, podľahli im rovnako 0:3.
Slovenský tím sa pri jubilejnom 10. vystúpení v EL prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto (2016, 2017, 2026). Postupom do semifinále si už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028.
Najlepší výsledok dosiahli Slovenky pred desiatimi rokmi. Vo svojej premiére v súťaži pod vedením trénera Mareka Rojka, v súčasnosti prezidenta SVF, vyradili v semifinále práve Slovinky po výsledkoch 3:2 v Ľubľane a 3:1 v Bratislave. Vo finále potom nestačili na Azerbajdžan.
Priebeh zápasu
Slovenky začali dobre, viedli 2:0, ale potom domáce otočili skóre a po výbornom bloku Planinšekovej viedli už 6:3. Po ďalšom smeči do autu si vzal tréner Sloveniek oddychový čas. Dobre hrajúce domáce to však nezastavilo a prvý set získali za 24 minút v pomere 25:15.
Aj druhý set začali lepšie slovenské hráčky, po smeči Herdovej viedli 4:1. Domáci kouč Orefice si vzal oddychový čas, jeho zverenky potom šnúrou išli do vedenia 8:7.
Slovenské reprezentantky však hrali v tejto fáze dobre a onedlho viedli opäť 12:10. Ale koncovka opäť patrila domácim, set získali pre seba 25:19.
V treťom sete sa hral vyrovnaný zápas, Slovenky predviedli v tejto fáze zápasu svoj najlepší výkon. Súperky sa naťahovali o každý bod, za stavu 11:11 po skvelom smeči Šepeľovej viedli opäť Volipiniho zverenky. Po smeči Hrušeckej bolo neskôr 15:15 a potom išli Slovenky do vedenia 17:15.
V dramatickej koncovke viedli aj 23:21, ale potom domáce šnúrou troch bodov mali prvý mečbal. Ten Slovenky odvrátili, potom aj druhý a vzápätí mali šancu získať set. To sa im nepodarilo a potom sa už domáce hráčky dočkali, set získali v pomere 29:27.
Hlasy po zápase
Michal Matušov, asistent trénera SR: „Slovinky prešli za dva roky obmenou kádra a sú posilnené. Lopty skvele distribuovala kvalitná a skúsená nahrávačka Eva Pavlovičová Moriová, posilnené to mali aj veľmi dobre hrajúcou mladou diagonálnou hráčkou, ktorá ukázala aj u nás na Slovensku obrovský potenciál. Pre nás to bolo veľmi ťažké, tá ich útočná sila bola obrovská. Na druhej strane, aj keď sme sa snažili brániť a dostávali sme tie príležitosti, tak sme sa veľmi ťažko presadzovali. Slovinky zaslúžene zvíťazili.“