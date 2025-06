Domáce prostredie im nepomohlo. Slovenskí volejbalisti nevyhrali ani set

Steven Vanmedegael, tréner SR: „Som veľmi sklamaný. V prvom sete sme hrali dobre do stavu 10:8. Oni potom urobili osembodovú šnúru v rade. My sme mali problém zložiť loptu a oni sa dostali do hernej pohody. Práve v týchto momentoch bolo vidieť, že nám chýba veľa kvalitných hráčov. Nikto to nevedel zobrať na seba a už to potom malo rýchly priebeh.“

Jakub Ihnát, kapitán a smečiar SR: „Myslím si, že prvý set nebol vôbec zlý. Až na pasáž, v ktorej súper urobil sedem bodov v rade. To je však možno daň za to, že máme mladý tím. Dostali sme sa však do koncovky, ktorú sme neodohrali zle. Potom to celé upadlo. Po jednom sete sme úplne prestali hrať, začali sme sa báť, a to je problém.“

Július Firkaľ, smečiar SR: „Určite sa to hodnotí ťažko. Myslím si, že sa ukázali skúsenosti, ktoré boli na strane Fínov. Určite máme na čom pracovať. Nakopili sa nám problémy na príjme a ťažko sa potom útočilo do plnej obrany. To bola najväčšia zbraň Fínov. Oni mali dobrý príjem a ľahko sa im útočilo.“