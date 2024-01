Slovenská dvadsiatka na úvod kvalifikácie prehrala päťsetovú bitku s Chorvátskom

Rastislav Filípek, tréner Slovenska: „V prvom sete to z našej strany nebolo ideálne, som rád, že sa nám v ďalšom priebehu zápasu podarilo dostať Chorvátov pod tlak. Svoju šancu sme v zápase určite dostali a so vztýčenou hlavou sme sa pobili o dôležité body v turnaji. Je to prvý hrací deň, musíme si oddýchnuť a zajtra nastúpiť v takom tempe, ako sme dohrávali.“

zdroj: svf.sk