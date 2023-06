Slovenskí volejbalisti neuhrali proti Česku ani set, v skupine skončili poslední

Jakub Ihnát, kapitán Slovenska: "Mrzí nás hlavne druhý set, v ktorom sme vyhrávali 22:18. Proti súperovi, akým je Česko, by sme to mali dotiahnuť do konca. Mrzí aj celkový prístup k zápasu, zdalo sa mi, že sme boli málo agresívni. Myslím si, že tento tím si nezaslúži zostúpiť dole."

Filip Palgut, nahrávač Slovenska: "Myslím si, že naše výkony gradovali až na tento posledný, ktorý nám až tak nevyšiel. To, čo sa nám stalo v druhom sete, sa nemôže stávať, ak chceme pomýšľať na víťazstvá. Stane sa, že súper je lepší, ale keď v koncovke vyhrávame o 4-5 bodov, tak to musíme využiť."

Branislav Skasko, smečiar Slovenska: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, nastúpili sme ´so žilou na krku´. Žiaľ, potom Česi tlačili, my sme poľavili a mali sme to náročné. Môžeme stavať na tom, že je tu veľa mladých hráčov, môžeme sa naďalej zlepšovať. Musíme sa poučiť z chýb a všetko urobiť lepšie."