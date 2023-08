Slovenky v príprave podľahli Belgicku, nenadviazali na úspech z prvého setu

Prípravný zápas

Slovenky čaká proti rovnakému súperovi v nedeľu od 17.00 SELČ ešte jeden duel v Gente, ktorý bude generálkou na ME v Tallinne.

Ako povedal tréner Slovenska Michal Mašek, zápas začali veľmi dobre. "Boli sme koncentrovaní a prvý set sme proti silnému súperovi vyhrali v koncovke. V druhom sme sa trošku zastavili a nemohli sme sa cez to dostať," zhodnotill úvod.

Na tím následne doľahla únava z posledných dní. V treťom sete ušla Slovenkám konncovka vinou ich vlastných chýb, potom sa zápas podľa Mašeka len dohral.

"Mali sme svoje veci a problémy, ale ja verím, že sa cez to prenesieme, preberieme si to. V druhom zápase sa musíme postaviť inak proti súperovi na servise a v útoku. Je to pre nás posledná previerka pred šampionátom a musíme z toho vyžmýkať čo najviac," dodal.