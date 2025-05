Slováci odštartovali prípravu na Zlatú Európsku ligu, trénerovi sa hlásilo až šesť nováčikov

Budeme sa spoliehať na kolektív, na to, aby sme držali všetci spolu a nasledovali systém, ktorý nám tréner nastaví,“ povedal Ihnát pre oficiálny portál Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

„Tréner Steven Vanmedegael určite od začiatku nastaví systém a poriadok. Každý bude vedieť, čo má robiť a kde má stáť. Práve toto bude našou silnou zbraňou, keďže nemáme medzi sebou individuality, ktoré by rozhodovali zápasy samy.

Prvý turnaj Zlatej Európskej ligy odohrajú slovenskí reprezentanti v Bratislave, kde sa spoločne predstavia aj so svojimi ženskými kolegyňami.

„Na toto sa veľmi tešíme. Bude to obrovská volejbalová párty a fanúšikovia by si to nemali nechať ujsť. Bude sa dať na čo pozerať a hlavne nie každý deň je slovenská reprezentácia tak blízko fanúšikom, ako bude teraz a dokonca oba výbery.

Na prvý turnaj budeme určite veľmi namotivovaní,“ pridal 65-násobný slovenský reprezentant, ktorý so svojim klubom Lvi Praha získal v uplynulom ročníku Český pohár aj majstrovský titul.

Ďalším lídrom slovenskej reprezentácie by mal byť smečiar Július Firkaľ.

„Čo som si z klubu do reprezentácie priniesol, je určite skúsenosť zvládania tlaku, že som viac odolnejší. Veľmi sa teším na domáce zápasy, ktoré nás čakajú v Bratislave.

V prvom rade, by som chcel vidieť plnú halu. Chcem, aby bolo ľudí počuť a verím, že si na svoje konto pripíšeme aj víťazstvá,“ povedal 27-ročný smečiar.