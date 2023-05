Slovenky začali prípravu na Zlatú Európsku ligu a ME, šancu dostanú mladé hráčky

Veľmi sme sa na ňu tešili. Pred jej začiatkom som si doprial oddych pri svojom dome neďaleko Děčína a načerpal potrebné sily," uviedol Mašek pre svf.sk.

Veci sa nakoniec vykryštalizovali tak, že v prvej časti sezóny pre ZEL nebude mať k dispozícii všetky kľúčové hráčky. Príležitosť dostanú i tie z nastupujúcej generácie.

"Naša predstava bola iná, chceli sme ísť s najsilnejším kádrom naplno do ZEL i na ME, tak sme si to na konci minulej sezóny stanovili.

Situácia je taká, aká je. Drvivá väčšina kľúčových hráčok z minuloročnej kvalifikácie ME nie je po klubových sezónach v najlepšom zdravotnom stave a fyzickej pripravenosti.

Prišli jedna, druhá, tretia prosba, že potrebujú čas. Vyhoveli sme im v tom a preto sme zvolili inú filozofiu.

Príležitosť dostanú aj mladšie hráčky, ktoré v seniorskej reprezentácii ešte neboli, aby sa ukázali a využili ju.