Slováci majú dôvod na radosť. Lotyši zaváhali a prenechali im víťazstvo v skupine

Radosť volejbalistov Slovenska.
Radosť volejbalistov Slovenska.
17. aug 2025 o 08:43
Volejbalisti Slovenska postúpili z prvého miesta kvalifikačnej skupiny na ME 2026.

Kvalifikácia ME 2026 - skupina G

Lotyšsko – Kosovo 3:1 (13, 12, -23, 16)


BRATISLAVA. Po postupe na ME 2026 majú slovenskí volejbalisti ďalší dôvod na radosť.

V poslednom zápase kvalifikačnej G-skupiny Lotyši v Rige stratili set s Kosovom a zverenci Stevena Vanmedegaela sa vďaka tomu stali víťazmi skupiny.

Slovenskí reprezentanti si zabezpečili postup na šampionát po stredajšom víťazstve 3:1 nad Lotyšskom v Žiline.

Spolu s Lotyšmi mali istú účasť na budúcoročnom európskom šampionáte už pred súbojom Lotyšska s Kosovom, ale hralo sa ešte o prípadné vyššie nasadenie pri žrebe.

Skupiny ME 2026 v Taliansku, Fínsku, Bulharsku a Rumunsku (9. až 27. septembra 2026) vyžrebujú v talianskom Bari 4. októbra.

Slováci postúpili na šampionát dvanástykrát v ére samostatnosti. Po rokoch 1997, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 a 2021 jedenásty raz ako víťazi kvalifikačnej skupiny, takže dodržali tradíciu.

Po neúspešnej kvalifikácii na ME 2023 sa medzi najlepších 24 tímov vrátia po piatich rokoch.

Tabuľka kvalifikačnej skupiny G

    dnes 08:43
