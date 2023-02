Olympijský víťaz nepriamo nabádal na zastrelenie prezidenta, hrozí mu trestné stíhanie

SAO PAULO. Brazílsky volejbalový klub Sada Cruzeiro suspendoval svojho hráča za to, že sa na instagrame spýtal svojich priaznivcov, či by postrelili do tváre súčasného brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.

Brazílsky volejbalový reprezentant Wallace de Souza sa za svoj čin ospravedlnil, aj tak však 35-ročnému olympijskému šampiónovi z Ria de Janeiro hrozí dokonca trestné stíhanie.

"Nikdy by som nepodnecoval k nenávisti v žiadnej forme, najmä ak ide o nášho prezidenta. Ospravedlňujem sa, bol to nešťastný príspevok a bola to chyba," napísal De Souza neskôr na sociálnych sieťach.