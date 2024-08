Vlajkonosičmi Slovenska na otváracom ceremoniáli budú Kánová a Kuril

"Samozrejme, je to obrovská pocta. Nenapadlo mi, že by mi mohli dať vlajku, dúfam, že sa tam nepotknem a že ju unesiem," povedal Kuril.

"Zažil som taký klasický ceremoniál v Riu 2016, bolo to niečo neuveriteľné a nezabudnem na to.

Niečo iné to bolo v Tokiu, keď bola ešte pandémia, a teraz to bude zase niečo iné mimo štadióna. Takže ja som zažil tri rovnaké podujatia, ktoré budú pritom úplne odlišné."

Je rád, že na slávnosti nebude sám, ale zástavu s ním ponesie aj kolegyňa z výpravy Kánová: "Podľa mňa je to úžasná vec. Aj preto, že niektorí športovci nemôžu chodiť, takže v tom je to pekné. Veľmi sa mi to páči."