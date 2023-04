Vladov roh: Škandál! S Attilom si môžete vytrieť už aj...

Všetko zmenil súboj storočia, ktorý Végha vystrelil do prvej ligy nie len medzi športovcami, ale priamo vo svete veľkého šoubiznisu. Veď angažovanie do populárnej tanečnej súťaže či hosťovanie v rôznych zábavných reláciách hovoria za všetko a z Attilu sa stala doslova celebrita.

Aj takéto hromženie sme mohli pozorovať po ohlásení ďalšej spolupráce Attilu Végha. Tentokrát sa nechal počuť, že nemá problém urobiť reklamu aj na toaletný papier a už po pár dňoch sme boli svedkami ohlásenia spolupráce so známou firmou, ktorá ho vyrába.

Reklama hocakého druhu proste patrí do dnešného sveta bojových športov a aj preto sa napríklad v UFC strhla vlna kritiky po zákaze reklamných banerov. Veď Burger King platil státisíce dolárov za spoluprácu s Andersonom Silvom a Jona Jonesa dokonca sponzoroval odevný gigant Nike.

Náš marketingový svet je totiž neúprosný. Dnes ste hviezda, zajtra po vás neštekne ani pes a to si Attila plne uvedomuje, keď ho vidíme na obaloch bagiet, osviežovačoch do áut či ponožkách. Práve teraz totiž môže byť Végh pokojne na životnom vrchole zárobkov.

Nie bojovanie, ale reklamné spolupráce totiž u hviezdnych bojovníkov tvoria majoritnú časť ziskov, tak prečo to nevyužiť.

Keď fanúšikom u bojovníkov nevadia reklamy na „zlatý život“ a „zlaté prsty“, reklama na toaletný papier je v tomto kontraste naozaj iba vtipná spolupráca.

Niektorí rodičia by pre zabezpečenie svojich deti pracovali v uránovej bani. Neviem, či by si niekto volil radšej túto cestu pred vytlačením svojej podobizne na toaletný papier. Aký život by si tí hejteri vybrali, už asi všetci tušíme...