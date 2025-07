Páleniková má za sebou najlepší rok a teší sa na nové výzvy. Brodziansky rieši klubovú budúcnosť

Je to zadosťučinenie za to, že kluby vidia vašu basketbalovú prácu a potenciál. Udržať sa v tureckej lige je dobrý pocit,“ zhodnotila Páleníková svoje predchádzajúce mesiace na palubovkách.

Predchádzajúca sezóna bola pre mňa taká turbulentná kvôli zraneniam, ale keď sa na to spätne pozriem, tak bola úspešná, basketbalovo ma veľmi posunula a svoju basketbalovosť si myslím, že som dokázala posunúť na vyšší level.

„Ja si veľmi cením, že sa mi podarilo obhájiť ocenenie pre Basketbalistku roka, ľudia mi dali hlas a prejavili dôveru v tom, ako ma videli za posledný rok ako basketbalistku. Motivuje ma to do ďalšieho roka.

Brodziansky má za sebou ďalší rok v Španielsku, najskôr bol súčasťou Murcie, aby sa presunul do Obradoira, kde odštartoval profesionálnu kariéru.

Do reprezentácie sa teším. Mojim veľkým prianím je, aby som bola zdravá a postúpili sme na majstrovstvá Európy,“ prezradila Páleníková k ďalším výzvam v kariére.

Očakávam, že to bude pre mňa výzva a bude to o tom, ako sa s tým popasujem. Mojim cieľom je posúvať sa ďalej, hrať tímový basketbal a byť úspešná s družstvom.

„Myslím si, že podpis s Villeneuveom bol pre mňa za odmenu a bol to doposiaľ najlepší podpis, ktorý som mala. Som za to vďačná a veľmi sa teším, čo táto sezóna prinesie.

V jej doterajšej profesionálnej kariére ide rozhodne o najzvučnejšiu klubovú adresu. K tomu ju čakajú so Slovenskom reprezentačné povinnosti, s národným tímom chce postúpiť z prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.

Páleníková sa na sezónu 2025/2026 sťahuje do francúzskej najvyššej súťaže, kde sa upísala aktuálnemu víťazovi Európskeho pohára (Eurocup) Villeneuve d'Ascq LM.

Som vďačný za to, ako sme hrali a akú partiu chalanov máme. Myslím si, že do budúcna máme stále veľa šancí,“ uviedol pre TASR Brodziansky.

Vymenil som klub a hral som ďalej v Španielsku. Som rád, že s reprezentáciou sme mohli hrať kvalitnejšie zápasy. Boli sme veľmi radi, že si fanúšikovia našli cestu do hál. Čo mňa stále mrzí, je zápas so Španielskom, ktorý sme mali v podstate vyhraný.

Čínska liga je zatiaľ výbornou skúsenosťou

Tridsaťjedenročný pivot nie je pre povinnosti v Číne aktuálne k dispozícii reprezentačnému tímu Slovenska pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027.

Zároveň rieši, akým smerom sa bude uberať jeho ďalšia klubová adresa. Veľkú väčšinu kariéry strávil v Španielsku.

„Čínska liga je zatiaľ výbornou skúsenosťou, som tu s dvoma Čechmi a sme dobrá partia. Takmer nikto tu nerozpráva po anglicky, takže na ihrisku to je niekedy zaujímavé, pretože môžu byť naraz len dvaja zahraniční hráči.

Je to komplikovanejšie, keď sa neviete veľmi dohodnúť. Čo sa týka budúcej sezóny, tak je to momentálne dosť otvorené, keďže v Číne som minimálne do septembra.

Zatiaľ sa klubová príslušnosť rieši dosť ťažko, možno to dokončím v Číne a uvidíme, aké budú príležitosti,“ dodal Brodziansky.