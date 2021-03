Vincent Lukáč: Košice sa dostali na dno. V jednej veci sú svetový unikát

„Na štadiónoch neboli diváci, mladí by neboli takmer pod žiadnym tlakom. Bola by to pre nich ideálna príležitosť a veľký prínos pre ich budúcu kariéru,“ uviedol Lukáč.

„Je pravdou, že tím sa dostal na dno a musí sa z neho odraziť. Základným kameňom úspechu je tréner, ktorý bude mať u hráčov jednoznačnú autoritu. V Košiciach je množstvo osobností, ktoré v hokeji dosiahli obrovské úspechy. Stačí ich len osloviť.“

Na druhej strane vedenie košického klubu nevníma sezónu úplne tragicky, aj vzhľadom na problémy, s ktorými sa museli v lete vyrovnať.

„Pre Košice je to nová skutočnosť, že po rokoch nebude tím v play off. Nehodnotil by som to až tak katastroficky. Treba sa obzrieť, kde sa nachádzal klub v júli a auguste minulého roka. Sezóna bola pre nás skôr o prežití,“ povedal pre RTVS výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.

Zároveň však dodal, že spokojnosť s dosiahnutým výsledkom nie je na mieste.

„Športový úspech sa nedostavil, čo nás samozrejme mrzí. Vedenie i hráčov. Musíme však ísť ďalej. Pred nami je storočnica,“ uviedol Klíma.