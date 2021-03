Košice klesli tam, kde boli pred 40 rokmi. Taká je realita, vraví tréner

KOŠICE/NOVÉ ZÁMKY. Hokejisti Košíc majú po vypadnutí v predkole play off s Novými Zámkami po sezóne.

Osemnásobný slovenský majster si prvýkrát od sezóny 1999/2000 nezahrá v play off.

„Veľmi ma to mrzí a zároveň veľmi trápi. Nijak to už ale nezmeníme. Je to šport. Takáto je realita,“ povedal v rozhovore pre RTVS tréner košických hokejistov Marcel Šimurda.

Po prehre 1:3 na zápasy obsadia oceliari v sezóne celkové deviate miesto. Rovnaké umiestnenie dosiahli naposledy ešte v Československej hokejovej lige v súťažnom ročníku 1980/1981.