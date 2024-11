VIDEO: Pred ním to dokázalo len 20 hráčov. Crosby strelil 600. gól v NHL

PITTSBURGH. Sidney Crosby sa stal 21. hokejistom v histórii zámorskej NHL, ktorý strelil 600 gólov. Tridsaťsedemročný kapitán Pittsburghu Penguins dosiahol tento míľnik v domácom zápase proti Utahu Hockey Club, v ktorom však “tučniaci” prehrali 1:6.

Crosby znížil v druhej tretine v presilovej hre 5 na 3 po prihrávke Erika Karlssona na 1:2 a rozjasal divákov v PPG Paints Arena. Po góle naskákali na ľad všetci hráči Penguins a išli k významnej méte Crosbymu pogratulovať.

“Bol to príjemný pocit, z tribún išla energia. Škoda, že sme na to nenadviazali. Ale ten moment po góle som si užil,” povedal pre nhl.com Crosby, ktorý je po Alexandrovi Ovečkinovi (868) druhým aktívnym hráčom so 600 gólmi. V drese Pittsburghu dosiahol na túto métu okrem neho len Mario Lemieux (690).