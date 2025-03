VIDEO: Buzzer beater v NHL? Útočník so slovenskými koreňmi sa blysol netradičným gólom

BRATISLAVA. Predstavte si, že do konca druhej tretiny hokejového zápasu ostáva 5,7 sekundy.

Máte vhadzovanie v útočnom pásme, ktoré aj získate vo svoj prospech. Napriek tomu však stihnete inkasovať. A nebolo to do prázdnej bránky. Súper získa puk, prešprintuje celé klzisko a skóruje.

Znie to prakticky nereálne, no pre útočníka Toronta Maple Leafs Matthewa Kniesa zrejme jednoduchá úloha. Týmto gólom sa zapíše do kroník zámorskej súťaže.

Stretnutie v Pittsburghu bolo gólovo veľmi plodné. Diváci videli až 11 presných zásahov.