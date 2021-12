Môj gól? To by dala aj opica, smial sa český kráľ kanonierov z Košíc

Narážal na film Najužitočnejší hráč (originálny názov MVP: Most Valuable Primate). Hlavnú postavu v ňom stvárnil šimpanz Jack, ktorý hrá hokej.

„Prihrávka od Denisa bola fantastická. Mal som odkrytú bránu. To by dala aj opica, ktorá hrala v známom americkom filme,“ smial sa český útočník Košíc.

Michalovce prežívajú horšie obdobie

Klhůfek strelil 14. gól v sezóne a odpútal sa na čele tabuľky kanonierov celej extraligy. Za zlomový moment v zápase označil vyrovnávajúci gól McPhersona.

„Trafil to parádne od mantinelu. Nikto nečakal, že bude odtiaľ strieľať, ale on to spravil a nakopol tým celé mužstvo,“ povedal Klhůfek.

Po výbornom úvode sezóny sa v poslednej dobe Michalovčania trápia. Prehrali už štvrtý zápas v rade, hoci proti rivalovi z Košíc už boli blízko trom bodom.