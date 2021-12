Tréner a manažér Košíc sa nezhodli. Aké sú dôvody absencie hráčov?

Košickí hokejisti podľahli na domácom ľade Nitre 1:3. Dva dni pred tým prehrali so Zvolenom 1:4.

Po prestávke sa do extraligového kolotoča vrátili víťazstvom 4:1 nad Trenčínom. Následne im však herne ani výsledkovo nevyšli duely proti Zvolenu a Nitre.

V posledných troch zápasoch chýbali v košickej zostave útočníci Marek Bartánus, Martin Belluš a brankár Dominik Riečický. Do stretnutia s Nitrou nezasiahol ani Adam Lapšanský.

Košičania nepatria medzi kluby, ktoré by pravidelne informovali o dôvodoch absencií, či zdravotnom stave hráčov.

„Absencie: Volko (choroba), Holešinský (ľahšie zranenie), Krivošík (zranenie). Absentovať z dôvodu virózy bude aj tréner Stavjaňa. Zápas tak povedie trojica Chrenko, Kováčik, Milo,“ informovali Nitrania vyše hodinu pred začiatkom stretnutia.

Košarišťan: Na nikoho nechcem hádzať vinu

O víťazstve hostí rozhodli netradiční strelci. Prvý gól v sezóne si pripísal Michael Drábek, v prvej tretine sa presadili Adam Sýkora a Mário Múčka.

„Dali sme do toho srdce. Sú to zaslúžené tri body. Chýbali nám síce skvelí hráči ale my sme sa zomkli a preto sa nám podarilo v Košiciach uspieť,“ povedal Drábek.