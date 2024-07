VIDEO: Neudržala sa ani hviezda Liverpoolu. Uruguajskí futbalisti sa pobili s fanúšikmi súpera

"Naša práca je postavená na presvedčení, že futbal spája a zjednocuje nás cez svoje pozitívne hodnoty. Nie je v ňom žiadne miesto pre neznášanlivosť a násilie na ihrisku i mimo neho," citovala agentúra Reuters zo stanoviska CONMEBOL.

Kapitán Uruguaja Maria Gimenez vysvetlil, že hráči vyliezli na tribúnu, aby chránili svoje rodiny.

"Je to katastrofa. Naše rodiny boli v ohrození. Sedeli v hľadisku, niektoré ženy mali so sebou malé bábätká. Nebola tam žiadna polícia, ani jeden policajt, museli sme ich chrániť. Je to vina dvoch či troch ľudí, ktorí vypili príliš veľa 'drinkov' a nevedia poriadne piť," povedal Gimenez podľa agentúry AP.