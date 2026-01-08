Veľký, rýchly, šikovný. Slafkovský je superstar a Montreal centrum hokejového priemyslu

Tento článok vznikol v spolupráci s FutbalTour, športovou cestovnou kanceláriou, vďaka ktorej zažijete NHL naživo.
Do najväčšej hokejovej arény v Severnej Amerike nenápadne učupenej medzi ulicami sa cez haldy snehovej kaše trúsia večer davy ľudí.
Montreal Canadiens hrajú v NHL proti Calgary Flames. Po sedemnástich dňoch opäť doma. Viac než 21-tisíc sedadiel v hale Bell Centre o niekoľko minút zaplnia fanúšikovia všetkých generácií.
Ale dovtedy sa ešte v útrobách tohto kolosu vypijú hektolitre piva, skonzumujú stovky porcií rýchleho občerstvenia a nových majiteľov si nájdu desiatky dresov, tričiek, čiapok a ďalších suvenírov.
Canadiens sú s 24 titulmi v Stanleyho pohári najúspešnejší klub v histórii NHL a centrum hokejového priemyslu.
Podľa magazínu Forbes aj portálu Sportico sú tiež tretia najcennejšia hokejová značka na svete s hodnotou okolo 3,4 miliardy dolárov.
Montreal má najvyššiu návštevnosť v NHL, domáce zápasy sú pravidelne vypredané.
Väčšina fanúšikov prichádza v replikách dresov, najmä lídrov tímu Colea Caufielda a Nicka Suzukiho, klubovej legendy Careyho Pricea, ale aj ruského mladíka Ivana Demidova, ktorého príchod na konci minulej sezóny spôsobil medzi priaznivcami ošiaľ.
V deň jeho premiérového zápasu sa predali dresy s menovkou 20-ročného Rusa za rekordných 250-tisíc dolárov.
Kde tu sa v rade na hot-dog alebo v družnej debate pri stole objaví aj SLAFKOVSKÝ.
Najlepšieho strelca olympijského turnaja v Pekingu 2022 draftovali Canadiens v tom istom roku z prvého miesta.
Slovenský útočník je dôležitou skladačkou v mladom tíme, ktorý buduje generálny manažér Kent Hughes s jasným cieľom. Pridať do klubovej siene slávy 25. trofej. V Montreale na ňu čakajú už vyše tridsať rokov.
Slafkovského dres má na sebe aj šesťdesiatnik Alex. Dostal ho nedávno ako vianočný darček.
Prečo práve Slafkovský?
"Je veľký, rýchly, šikovný a vie dávať góly. V tejto sezóne sa veľmi zlepšil, hrá dobre v defenzíve a odkedy prešiel do druhej formácie, je skvelý. Je to superstar.
Nikdy som nenosil na zápasy dres, lebo som poverčivý a bál som sa, že tomu hráčovi sa nebude dariť. Ale teraz som stopercentne presvedčený, že Slafkovský bude úspešný," tvrdí.
Slovák sa dočká potlesku zaplnených tribún už v úvode prvej tretiny, hoci v tom momente sedí na striedačke.
Hlásateľ v hale prostredníctvom obrej kocky nad ľadom predstaví štvoricu hráčov z Canadiens, ktorí si o necelý mesiac oblečú reprezentačné dresy na olympijskom turnaji v Miláne - Kanaďan Suzuki, Francúz Texier, Fín Kapanen a Slafkovský.
Najväčšie ovácie si však vyslúži po každom zákroku brankár Canadiens Jacob Fowler, ďalšia veľká nádej v tíme.
Ešte vlani chytal na univerzite, odkiaľ zamieril na farmu. No keďže overená dvojica neprevádzala presvedčivé výkony, už v tejto sezóne okúsil NHL.
V polovici decembra debutoval výhrou nad Pittsburghom. Už o týždeň neskôr si proti rovnakému súperovi pripísal premiérové čisté konto.
Štyrikrát dostanú fanúšikov do tranzu aj strelci Montrealu, pri druhom góle si zapisuje asistenciu Slafkovský. V polovici tretej tretiny sa už valí tribúnami hlučná mexická vlna.
Canadiens víťazia v elektrizujúcej atmosfére 4:1. Takúto vydarenú prvú polovicu sezóny nemali už dávno. V Atlantickej divízii sú na druhom mieste.
"Pracujeme na tom, aby sme v tejto hale zlepšovali naše výkony. Robíme to pre fanúšikov. Nehrali sme doma dlhší čas a cítili sme ich podporu," hovorí pred asi dvadsiatkou novinárov tréner Martin St. Louis.
Fanúšikov rýchlo striedajú v aréne upratovacie čaty. O necelých 24 hodín sa celé hokejové divadlo zopakuje. Súperom Montrealu bude Florida.
