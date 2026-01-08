    dnes o 9:15
    Veľký, rýchly, šikovný. Slafkovský je superstar a Montreal centrum hokejového priemyslu

    Canadiens sú tretia najcennejšia hokejová značka na svete.

    Dres s menovkou Juraja Slafkovského v hale Bell Centre.
    Dres s menovkou Juraja Slafkovského v hale Bell Centre.
    Tento článok vznikol v spolupráci s FutbalTour, športovou cestovnou kanceláriou, vďaka ktorej zažijete NHL naživo.

    Do najväčšej hokejovej arény v Severnej Amerike nenápadne učupenej medzi ulicami sa cez haldy snehovej kaše trúsia večer davy ľudí.

    Montreal Canadiens hrajú v NHL proti Calgary Flames. Po sedemnástich dňoch opäť doma. Viac než 21-tisíc sedadiel v hale Bell Centre o niekoľko minút zaplnia fanúšikovia všetkých generácií.

    Ale dovtedy sa ešte v útrobách tohto kolosu vypijú hektolitre piva, skonzumujú stovky porcií rýchleho občerstvenia a nových majiteľov si nájdu desiatky dresov, tričiek, čiapok a ďalších suvenírov. 

    Juraj Slafkovský v šanci pred brankárom Calgary Dustinom Wolfom.
    Juraj Slafkovský v šanci pred brankárom Calgary Dustinom Wolfom.

    Canadiens sú s 24 titulmi v Stanleyho pohári najúspešnejší klub v histórii NHL a centrum hokejového priemyslu.

    Podľa magazínu Forbes aj portálu Sportico sú tiež tretia najcennejšia hokejová značka na svete s hodnotou okolo 3,4 miliardy dolárov.

    Montreal má najvyššiu návštevnosť v NHL, domáce zápasy sú pravidelne vypredané. 

    Väčšina fanúšikov prichádza v replikách dresov, najmä lídrov tímu Colea Caufielda a Nicka Suzukiho, klubovej legendy Careyho Pricea, ale aj ruského mladíka Ivana Demidova, ktorého príchod na konci minulej sezóny spôsobil medzi priaznivcami ošiaľ.

    V deň jeho premiérového zápasu sa predali dresy s menovkou 20-ročného Rusa za rekordných 250-tisíc dolárov. 

    Kde tu sa v rade na hot-dog alebo v družnej debate pri stole objaví aj SLAFKOVSKÝ.

    Fanúšikovia Montreal Canadiens v zápase proti Calgary Flames.
    Fanúšikovia Montreal Canadiens v zápase proti Calgary Flames.

    Najlepšieho strelca olympijského turnaja v Pekingu 2022 draftovali Canadiens v tom istom roku z prvého miesta.

    Slovenský útočník je dôležitou skladačkou v mladom tíme, ktorý buduje generálny manažér Kent Hughes s jasným cieľom. Pridať do klubovej siene slávy 25. trofej. V Montreale na ňu čakajú už vyše tridsať rokov.  

    Slafkovského dres má na sebe aj šesťdesiatnik Alex. Dostal ho nedávno ako vianočný darček.

    Prečo práve Slafkovský?

    "Je veľký, rýchly, šikovný a vie dávať góly. V tejto sezóne sa veľmi zlepšil, hrá dobre v defenzíve a odkedy prešiel do druhej formácie, je skvelý. Je to superstar.

    Nikdy som nenosil na zápasy dres, lebo som poverčivý a bál som sa, že tomu hráčovi sa nebude dariť. Ale teraz som stopercentne presvedčený, že Slafkovský bude úspešný," tvrdí.

    Slovák sa dočká potlesku zaplnených tribún už v úvode prvej tretiny, hoci v tom momente sedí na striedačke.

    Hlásateľ v hale prostredníctvom obrej kocky nad ľadom predstaví štvoricu hráčov z Canadiens, ktorí si o necelý mesiac oblečú reprezentačné dresy na olympijskom turnaji v Miláne - Kanaďan Suzuki, Francúz Texier, Fín Kapanen a Slafkovský.

    Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.
    Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.

    Najväčšie ovácie si však vyslúži po každom zákroku brankár Canadiens Jacob Fowler, ďalšia veľká nádej v tíme.

    Ešte vlani chytal na univerzite, odkiaľ zamieril na farmu. No keďže overená dvojica neprevádzala presvedčivé výkony, už v tejto sezóne okúsil NHL.

    V polovici decembra debutoval výhrou nad Pittsburghom. Už o týždeň neskôr si proti rovnakému súperovi pripísal premiérové čisté konto.

    Štyrikrát dostanú fanúšikov do tranzu aj strelci Montrealu, pri druhom góle si zapisuje asistenciu Slafkovský. V polovici tretej tretiny sa už valí tribúnami hlučná mexická vlna.

    Canadiens víťazia v elektrizujúcej atmosfére 4:1. Takúto vydarenú prvú polovicu sezóny nemali už dávno. V Atlantickej divízii sú na druhom mieste.

    Juraj Slafkovský v šanci pred brankárom Calgary Wolfom.
    Fanúšikovia Montreal Canadiens v zápase proti Calgary Flames.
    Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.
    Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.
    Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary. Fanúšikovia Montrealu oslavujú gól. Brankár Jakub Dobeš a Juraj Slafkovský v zápase NHL. Aréna Montrealu.

    "Pracujeme na tom, aby sme v tejto hale zlepšovali naše výkony. Robíme to pre fanúšikov. Nehrali sme doma dlhší čas a cítili sme ich podporu," hovorí pred asi dvadsiatkou novinárov tréner Martin St. Louis.

    Fanúšikov rýchlo striedajú v aréne upratovacie čaty. O necelých 24 hodín sa celé hokejové divadlo zopakuje. Súperom Montrealu bude Florida.

    Juraj Slafkovský na rozcvičke pred zápasom Montreal - Calgary.
    Juraj Slafkovský na rozcvičke pred zápasom Montreal - Calgary.
    Brankár Jakub Dobeš a Juraj Slafkovský v zápase NHL
    Brankár Jakub Dobeš a Juraj Slafkovský v zápase NHL.
    Mexická vlna v hľadisku.
    Mexická vlna v hľadisku.

