Blíži sa revolúcia kvalifikácií? UEFA uvažuje nad formátom podľa Ligy majstrov

LISABON. Európska futbalová únia (UEFA) zvažuje nový systém kvalifikácie na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Inšpiráciou má byť aktuálny model Ligy majstrov.
Navrhované zmeny počítajú so zavedením ligovej fázy s jednou tauľkou a následnými vyraďovacími stretnutiami.
Cieľom je zvýšenie atraktivity pre fanúšikov a televízne stanice. V súčasnom moduse so skupinami sa totiž väčšinou presadzujú papieroví favoriti.
„Možno budú kvalifikačné zápasy vyzerať inak. Nebude sa hrať viac zápasov, ale formát bude zaujímavejší. Aktuálne o tom rozmýšľame,“ citovala agentúra DPA prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina.
Podľa jeho slov by sa však nemal meniť formát záverečného turnaja ME s 24 účastníkmi.