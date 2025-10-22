Blíži sa revolúcia kvalifikácií? UEFA uvažuje nad formátom podľa Ligy majstrov

Aleksander Čeferin.
Aleksander Čeferin. (Autor: TASR/AP)
Myšlienku vyjadril prezidenta Aleksander Čeferin.

LISABON. Európska futbalová únia (UEFA) zvažuje nový systém kvalifikácie na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Inšpiráciou má byť aktuálny model Ligy majstrov.

Navrhované zmeny počítajú so zavedením ligovej fázy s jednou tauľkou a následnými vyraďovacími stretnutiami.

Cieľom je zvýšenie atraktivity pre fanúšikov a televízne stanice. V súčasnom moduse so skupinami sa totiž väčšinou presadzujú papieroví favoriti.

„Možno budú kvalifikačné zápasy vyzerať inak. Nebude sa hrať viac zápasov, ale formát bude zaujímavejší. Aktuálne o tom rozmýšľame,“ citovala agentúra DPA prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina.

Podľa jeho slov by sa však nemal meniť formát záverečného turnaja ME s 24 účastníkmi.

