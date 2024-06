Ofenzívne divadlo a krásne góly. Víťazný úder Turecka zasadil talent Realu Madrid

EURO 2024 - skupina F

O ich úspešnom vstupe do turnaja rozhodol v 65. minúte Arda Güler, ktorý po gólovo nerozhodnom prvom polčase (1:1) vrátil Turkom náskok.

DORTMUND. Futbalisti Turecka zvíťazili vo svojom úvodnom zápase v skupine F na EURO 2024 v Nemecku (ME vo futbale), keď zdolali mužstvo Gruzínska 3:1.

Priebeh zápasu Turecko - Gruzínsko na EURO 2024

I. polčas:

Úvod zápasu herne patril Turkom, ktorí sa prvýkrát dostali do šance v 4. minúte, no Kökçü ani Güler nedosiahli na centrovanú loptu do nebezpečnej pozície.

Turci boli blízko ku gólu v 11. minúte, keď Ayhan prestrelil brankára Mamardašviliho, no trafil iba do konštrukcie brány.

Krátko na to sa k slovu dostali Gruzínci a Mekvabišviliho strelu ľavačkou vytesnil brankár Günok na roh. Následne sa hra vyrovnala a odvíjala sa medzi šestnástkami.