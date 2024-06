Gruzínsko zažije na EURO veľký debut, spoliehať sa bude aj na tváre Slovana

Tímy si na ME v Nemecku zmerajú sily v utorkovom zápase F-skupiny (18.00 h v Dortmunde), pričom "papierovým" favoritom je krajina polmesiaca.

Vzájomné štatistiky sa prikláňajú na stranu Turecka, ktoré zvíťazilo v troch z piatich stretnutí, no mužstvá sa naposledy stretli pred 12 rokmi.

Odvtedy sa veľa zmenilo a Gruzínsko sa pod vedením trénera Willyho Sagnola prebojovalo na svoj prvý veľký šampionát, keď zdolalo vo finále play off C-vetvy Grécko v jedenástkovom rozstrele 4:2.

Blízko k postupu na záverečný turnaj malo už pred štyrmi rokmi pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa st., vtedy však v rozhodujúcom súboji prehralo so Severným Macedónskom.

Ťahúňom Sagnolovho tímu bude krídelník SSC Neapol Chviča Kvaracchelija, skúsenosti prinesie 36-ročný stopér Kašia, ktorý má za sebou najviac štartov v gruzínskom drese (113). Do nominácie sa nedostal jeho spoluhráč zo Slovana Jaba Kankava.

Predpokladá sa aj štart ofenzívneho stredopoliara Čakvetadzeho, ktorý hral za "belasých" v sezóne 2022/2023.

Francúzsky kouč si je vedomý pozície svojho tímu, no verí, že jeho zverenci dokážu prekvapiť: "Turecko je veľký tím s výnimočnými hráčmi, ktorí väčšinou hrajú za veľké kluby. Bude to pre nás veľmi ťažké, ale poviem len toľko, že to bude ťažké aj pre Turecko."