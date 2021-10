Nazval ich dedinčanmi, vzplanuli vášne. Po zápase to medzi oboma tábormi vrelo

Jeden z nich, minútu pred koncom, vyústil do zranenia hosťujúceho Mariána Dzurja, ktorého fauloval domáci Pástor. Ten za to od rozhodcu inkasoval žltú kartu.

Domáci sa po góle do vlastnej siete nechceli vzdať a vrhli všetky sily do útoku, z čoho pramenilo aj viacero súbojov.

Popradčania sa dostali do vedenia päť minút pred koncom stretnutia, kedy sa do ojedinelého brejku dostal skúsený Kapral, ktorého strelu ešte Erik Kolbas v bráne domácich vyrazil, avšak na dorážku striedajúceho Bryndzu už bol prikrátky.

“Zápas bol podľa mňa z našej strany veľmi dobrý, nevyužili sme niekoľko dobrých šancí. Hostí sme veľmi do šancí nepúšťali, až na jeden moment - brejkovú situáciu, po ktorej padol gól. S výsledkom sme aj vzhľadom na záver spokojní, aj keď, priznávam, radšej by sme si priali tri body,” vravel predstaviteľ domáceho klubu Miroslav Urban.

“Niekedy, najmä po takom závere, to nebýva jednoduché. Máme svoje skúsenosti z minulosti, či už sme hrali v Kračúnovciach, Giraltovciach alebo svojho času v Krásnej. Patrí to k treťoligovému folklóru,” pokračoval Kšenzakovič, ktorý uznal aj chybu vlastného brankára Filipa Dlubáča.

“Myslím si, že tam nedošlo k žiadnemu fyzickému napadnutiu ani k iným, horším veciam. Nechcel by som to ďalej nejako rozmazávať a zbytočne prilievať olej do ohňa,” hovoril Kšenzakovič.

“Bolo tam z jeho strany nešťastné vyjadrenie na adresu domácich. Vyjadril sa, že sú to dedinčania alebo ´vidláci´. To by sa nemalo stávať, budeme to s ním riešiť interne.”

V podobnom duchu sa k emóciám zo záveru vyjadril aj Urban.

“Brankár hostí mal nevhodné poznámky, to nás ako keby vyprovokovalo. Hovoril niečo v zmysle, že sme dedinčania a podobne. Možno fakt, že hrajú na dedinách, znášajú zle. Nie sme však jedinou dedinou v tretej lige. My do miest a na väčšie štadióny chodíme radi.”