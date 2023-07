Trúfol si na najlepších. Francúz v závere zariskoval a teší sa z etapového triumfu

Viktor Lafay, víťaz 2. etapy: "Keď som vyrazil kilometer pred cieľom, rozmýšľal som len nad tou páskou. Posledných 400 metrov som šiel úplne na doraz. Neveril som, že môžem vyhrať, až kým som neprešiel cieľom. Už včera som vyšiel s favoritmi na vrchol, no nevyšlo to, ale dnes áno a je to úžasné. Bola to ťažká etapa, síce som celý deň trpel, ale povedal som si, že keď som už v závere v tej skupine, tak by som to mohol dokázať. Povedal som si, že mám iba jedinú šancu a využil som ju. V závere tam zase pracovalo Jumbo a vedel som, ze ich musím zaskočiť.!