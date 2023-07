Moment prekvapenia? Pogačara zablokovali motorky, keď chcel získať žltý dres

A keďže boli oba kraje cesty plné vášnivých fanúšikov, Pogačar nemal ako prejsť okolo. Nebol to samozrejme zámer, lenže jeho pokus to zmarilo.

Premárnená príležitosť

Sprievodné motorky viditeľne ovplyvnili priebeh pretekov, pretože zasiahli v čase, keď sa Pogačar pokúšal zaskočiť svojho najväčšieho súpera.

„Chcel som pred vrcholom dať do toho nástupu všetko. Ale boli tam motorky. Bol to jeden môj pokus, ktorý vyšiel naprázdno... Tak to je. Musím to skúšať ďalej,“ reagoval Pogačar v cieli.

Mrzelo ho, že o túto šancu prišiel. "Je to škoda, že ma zablokovali motorky, ale myslím, že to v konečnom výsledku nezaváži," doplnil.