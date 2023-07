Dočasne zastavili 14. etapu, následne ju obnovili. Dôvodom bol hromadný pád

ANNEMASSE. Pre hromadný pád dočasne zastavili sobotnú 14. etapu cyklistických pretekov na Tour de France.

Asi päť kilometrov po ostrom štarte v Annemasse padla veľká časť pelotónu v klesaní. Organizátori okamžite neutralizovali preteky a zastavili jazdcov.

Španiel Antonio Pedrero musel z pretekov odstúpiť a previezli ho do nemocnice. Bol to prvý hromadný pád na tohtoročnom turné. Jazdci by mali po pauze opäť vyraziť na trať.