Černák s Tampou sú na pokraji vypadnutia, Toronto je blízko historického postupu

"V záverečnej časti sme sa príliš stiahli do obrany a upustili sme od toho, čo nás zdobilo v prvých dvoch tretinách," hľadal príčiny zlyhania útočník Tampy Anthony Cirelli.

Vo štvrtom dueli prvého kola na ľade Tampy Bay sa im podaril parádny obrat, keď ešte v 50. minúte prehrávali 1:4, no napokon vydreli víťazstvo 5:4 v predĺžení.

Tri duely za sebou neprehrala v play off od súboja prvého kola s Columbusom roku 2019.

Tampa sa dostala do finále Stanleyho pohára v každom z uplynulých troch ročníkov, teraz je na pokraji vypadnutia.

Bolo potrebné si to ustrážiť a držať puk ďaleko od našej bránky. To sme nezvládli."

"Dali sme dosť gólov na to, aby sme vyhrali. Keď skórujeme doma štyrikrát, musí z toho byť víťazstvo.

Štvrtý duel vyhrali "diabli" v Madison Square Garden 3:1. Skóre otvoril už v 3. minúte Jack Hughes a je iba druhý hráč v histórii Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts, ktorý dal tri góly vo svojich prvých štyroch zápasoch v play-off. Pred ním to dokázal John MacLean (1988).

New Jersey prehralo s Rangers oba úvodné domáce zápasy série, ale na ľade súpera dokázalo manko zmazať.

Toronto naposledy uspelo v sérii play-off vo štvrťfinále Východnej konferencie 2004 proti Ottawe. V roku 2021 viedlo nad Montrealom 3:1, no nezvládlo ďalšie tri stretnutia.

V ňom sa v presilovke presadil Alexander Kerfoot a dokonal obrat v skóre v prospech Toronta. "Podarila sa nám skvelá vec, ale nesmie nás to uspokojiť. Stále máme pred sebou ťažkú úlohu dokončiť túto sériu. Štvrtý krok býva najťažší," zdôraznil kouč hostí Sheldon Keefe.

Bol to už jeho ôsmy presný zásah do siete Igora Šesťorkina v kariére, brankár Rangers neinkasoval v NHL viac od žiadneho iného hráča.

"Boli sme od prvej minúty naozaj koncentrovaní na to, čo chceme robiť a ako to chceme robiť. V našom obrannom pásme sme im nedali priestor, zastaviť súpera sme sa snažili už v strednom. Napokon sme aj v útoku ukázali dosť na to, aby sme tento duel zvládli," zhodnotil Jack Hughes.

Stav v sérii je nerozhodný 2:2, v noci na piatok je na programe piaty zápas v hale New Jersey.