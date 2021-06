Bývalý hokejista Nitry či Košíc plakal: Náš dom bol v epicentre tornáda

„Bál som sa o ich život. Keď som prišiel domov, plakal som. Nikto si to nevie predstaviť. Vyzeralo to ako v katastrofickom filme. Hlavné je, že sú živé a zdravé,“ povedal pre Sportnet Novák.

Prvé dni nám pomáhalo asi 30 ľudí na streche. Klobúk dolu, koľko práce sa urobilo. Teraz už len čakať, koľko to všetko bude stáť. Bude to asi strašidelné,“ obáva sa 39-ročný hokejista.

Okrem rodiny a známych pomôže Novákovej rodine aj klub, v ktorom odohral päť sezón v najvyššej súťaži.

„O podpore pána Šmidáka, Kusého a HK Nitra som vôbec netušil. Keď som si to náhodne prečítal na sociálnej sieti, mal som slzy v očiach a naskočila mi husia koža. Veľmi si to vážim. V Nitre som zažil krásne roky. Na fanúšikov aj ľudí v klube mám úžasné spomienky,“ povedal Novák.

Väčšinu domov musia zbúrať

Okolité dediny sú na tom omnoho horšie. Búrka zničila celkovo 1200 domov.

„Vyzerá to, ako keby tam vybuchla bomba. Nie je tam prakticky jediný dom, ktorý by bol v poriadku. Statici chodia od domu k domu a sprejujú krížiky, ktoré budovy treba zbúrať. Neviem si predstaviť, či sa to niekedy dá do poriadku.“

V minulej sezóne si obliekal Novák dres druholigových Topoľčian. V extralige pôsobil okrem Nitry aj v Košiciach, Trenčíne, Zvolene či v Nových Zámkoch.