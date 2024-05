Tatar sa pripojil k reprezentácii. Verím, že do MS stmelíme tím, želal si

ŽILINA. Trénerovi slovenskej reprezentácie sa na štvrtkovom tréningu v Žiline hlásil už aj Tomáš Tatar.

K tímu sa pripojil pred predposledným prípravným zápasom na MS v hokeji 2024, ktoré sa budú hrať v Česku.

Do Žiliny dorazil v stredu večer a robil všetko preto, aby prekonal jet lag. "Čakal som, že to bude horšie. Nakoniec som sa dobre vyspal, cítim sa fajn. Aj vďaka tejto skutočnosti to bol veľmi pozitívny štart do prípravy," povedal pre hockeyslovakia.sk.