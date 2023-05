Tatar sa nehodí do tímu, ktorý bojuje o Stanleyho pohár, myslí si expert

Zámorský expert Dom Luszczyszyn z magazínu The Athletic zostavil rebríček 50 potenciálnych neobmedzených voľných hráčov z celej profiligy na základe ich kvality.

Výkonmi v základnej časti si pýtal novú, no v play-off ich opäť nepotvrdil.

BRATISLAVA. Slovenskému hokejového útočníkovi Tomášovi Tatarovi z tímu New Jersey Devils v zámorskej NHL sa v bojoch o Stanleyho pohára nikdy veľmi nedarilo, čo by mu mohlo uškodiť počas tohto leta.

Tatara zaradil do kategórie hráčov vhodných do nižších útokov a jeho hodnotu odhadol na 3,7 milióna dolárov.

Predpovedá, že by mohol podpísať zmluvu na štyri roky s priemerným platom 4,3 milióna USD. Slovákovi končí dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 9 miliónov dolárov.

"Je to perfektný hráč na to, aby pomohol tímu dostať sa do play-off vďaka svojej silnej schopnosti herne nabudiť mužstvo.

V play-off je však nulový. V doterajších 52 zápasoch v tejto fáze nazbieral iba 13 bodov. Je prínosom pre papierovo slabší tím, ale nie pre ašpiranta na titul," myslí si odborník o Tatarovi, ktorý zatiaľ nemá angažmán pre nasledujúci ročník.