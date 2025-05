Českému tímu sa črtá ďalšia posila z NHL. Do kariet mu zahralo vypadnutie Vegas

Úradujúci majstri sveta už síce majú plnú súpisku, no po zranení Jáchyma Kondelíka môžu uskutočniť ešte jednu zmenu.

„Budem mu dnes ešte volať a, samozrejme, budem kontaktovať aj manažéra Vegas. Mám informácie, že by mal byť údajne zranený, no to sa dozvieme, až keď sa s ním spojíme. Rozhodne to, či prejde lekárskou prehliadkou, či ho klub vôbec uvoľní,“ vyjadril sa Šlégr pre Českú televíziu.